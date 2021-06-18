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    18 июня 2021, 16:53

    Ямалец год платил мошенникам и потерял полтора миллиона

    Полина Гребенщикова

    Житель города Муравленко (ЯНАО) в течение года платил деньги «брокерской фирме». Это оказались мошенники. Об этом написало издание «СеверПресс».

    Ямалец год платил мошенникам и потерял полтора миллиона

    Летом 2020 года мужчина нашел в интернете сайт брокерской компании. Он почитал отзывы и решил вложиться. Для этого мужчина взял кредит на полтора миллиона рублей.

    В течение года ямалец частями переводил деньги на счет компании. Через год, когда он захотел вывести заработок, его счет заблокировали, а представители «компании» просто пропали.

    Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.