Якутскую школьницу заподозрили в вымогательстве

В Якутии возбуждено три уголовных дела в отношении 16-летней школьницы, которую заподозрили в вымогательстве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«Газета.ru» рассказала, что в начале года за помощью к правоохранителям обратились родители трех детей. Они пожаловались на одну из групп в соцсетях. Ее администратор опубликовала оскорбительные посты со снимками детей и потребовала за их удаление около 500 рублей.

«Информация, изложенная в постах под фотографиями детей, является недостоверной, оскорбляющей их честь и достоинство, а также может повлечь за собой другие негативные последствия», — уточнили в пресс-службе.