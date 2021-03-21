Якутского педагога заподозрили в растлении учениц

Руководителя школьного кружка заподозрили в растлении девочек и арестовали. Против него завели дело и отправили в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Якутии.

Как отметили в ведомстве, бабушка 10-летней девочки обратилась в полицию и рассказала, что руководитель кружка «совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера».

Педагога тут же задержали. Следователи установили, что это не единственный случай, когда мужчина растлевал детей.

«Одна из школьниц — девочка 13 лет — сообщила, что в июле 2020 года в автобусе во время следования класса в поход руководитель кружка совершил в отношении нее развратные действия.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Руководителя кружка отправили в следственный изолятор. Сотрудники СК сейчас изучают все обстоятельства произошедшего. С девочками работают психологи. Против педагога завели дело по статьям УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».