Якутское золото на 100 млн нашли у банды в Москве

В Москве у незаконных сбытчиков изъяли более 26 килограммов золота стоимостью 100 миллионов рублей. Как выяснили правоохранители, преступники похищали золото в Якутии, а потом сдавали в ломбарды или скупщикам.

«Установлено, что злоумышленники похищали на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии золотосодержащее сырье, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник фото: МВД России

По ее словам, злоумышленники в кустарных лабораториях доводили золото до качества 585 пробы, чтобы потом сбыть скупщикам или в ломбарды под видом переплавленных изделий, принесенных людьми. Оперативники во время задержания нашли и изъяли более 26 килограммов золота общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей.

Источник фото: МВД России

Полицейские задержали четверых сообщников. Им предъявлено обвинение в незаконном обороте драгоценных металлов. Троих на время следствия отправили под домашний арест, одного из обвиняемых поместили под стражу.