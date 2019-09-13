Якутский школьник получил 6,5 года колонии за убийство

По данным следствия, 3 января 2019 года трое 16-летних товарищей выпивали в квартире одного из них. Во время вечеринки девятиклассник поссорился с другом, вскоре они подрались. Школьник повалил противника на пол и несколько раз ударил его ножом. От полученных ранений подросток скончался на месте.

Третий участник застолья убежал из квартиры, чтобы позвать на помощь. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но вскоре его задержали правоохранители.

Суд приговорил юношу к 6,5 года лишения свободы в воспитательной колонии.