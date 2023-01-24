Криминал 24 января 2023, 18:40 Якутские полицейские изъяли у добытчиков более 45 килограммов золота

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Сотрудники полиции в Якутии изъяли более 45 килограммов незаконно добытого россыпного золота. Об этом сообщили на сайте ОТР.

По предварительным данным, жители Якутии занимались незаконной добычей россыпного золота на реке Тимптон. Руководители двух горнодобывающих предприятий никаких лицензий на такую деятельность не имели.

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В отношении жителей возбуждено уголовное дело, они находятся под подпиской о невыезде. Отмечается, что стоимость всех слитков золота составляет 150 миллионов рублей.

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