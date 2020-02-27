Якут разбил плантацию конопли в Ленобласти

43-летний житель Якутии выращивал на участке коноплю.

В ходе обыска в самовольно возведенном жилом доме правоохранители нашли по два полимерных пакета с коноплей (около 380 граммов) и марихуаной (220 граммов). Экспертиза подтвердила, что в пакетах наркотики.

Также при обыске изъяли 48 кустов растений, оборудование для их культивирования и трое электронных весов.

Возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.