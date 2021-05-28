Ячейку радикальной украинской группировки раскрыли в Саратове

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки «Маньяки: Культ убийства» («М.К.У.). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В ведомстве сообщили, что ячейку раскрыли в рамках расследования уголовного дела по статье «Создание экстремистского сообщества». Деятельность молодых людей координировалась с Украины.

У участников группировки изъяли пропагандистские материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, инструкции по изготовлению самодельных бомб, огнестрельное оружие, а также переписку с их идеологом, который находится на Украине.

В данный момент участники группировки дают признательные показания.

Следственный Комитет опубликовал видео задержания участников группировки.

На опубликованных кадрах видно, что задержаны молодые люди. Один из них рассказывает, что пересылал через интернет файлы с целью информации. Также следователи показали кадры изъятого оружия.

В пресс-службе ведомства уточнили, что задержаны восемь жителей Саратова в возрасте от 16 лет до 21 года.

Предварительно установлено, что в 2020 году четверо сторонников неонацистских взглядов, двое из которых считают себя приверженцами проукраинского движения «М.К.У.» собрали собственную группировку. Целью они поставили совершать насильственные акции в общественных местах.

Единомышленников они искали в интернете и предлагали принять участие в предстоящих бойнях. После создания костяка группировки в него вошли не менее четырех участников, которые объединила идея совершения преступлений в отношении простых людей.

Действия четырех задержанных попали под признаки преступления по статье «Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом».

В действиях других четырех задержанных увидели «Участие в экстремистском сообществе»,