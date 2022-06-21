Ячейку наркосиндиката обнаружили в Приморье

Онлайн-магазин наркотиков обнаружили и закрыли в Приморском крае. Теперь организаторов ждет суд. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Магазин работал на протяжении 14 месяцев. Злоумышленники продавали данные о том, где располагаются тайники с запрещенными веществами.

Против всех участников группировки возбудили уголовные дела по факту сбыта наркотиков через интернет в крупном и особо крупном размере. Один из членов также стал фигурантом дела о хранении запрещенных веществ.