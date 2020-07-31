Ячейку исламистов «Таблиги Джамаат»* ликвидировали в Волгоградской области

В Волгоградской области задержали организатора и пятерых членов ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*. Об этом сообщили в ФСБ.

«ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией пресечена в Волгоградской области деятельность ячейки запрещенной в Российской Федерации международной экстремистской организации „Таблиги Джамаат“», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В отношении организатора и пяти членов ячейки возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества.

В домах задержанных оперативники нашли значительное количество литературы, включенной Минюстом России в Федеральный список экстремистских материалов, а также другие доказательства, подтверждающие участие фигурантов в деятельности запрещенной организации.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

*«Таблиги Джамаат» — экстремистская организация, запрещена в России.