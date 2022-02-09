Ячейку «Хизб ут-Тахрир»* ликвидировали в Крыму

В Крыму ликвидировали ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* и задержали четырех ее участников. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило РИА «Новости».

Силовики провели обыски по месту жительства задержанных в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма и Севастополя.

В ФСБ заявили, что сподвижники террористов продвигали свою идеологию среди крымчан.

Члены ячейки «Хизб-ут Тахрир»* занимались антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания всемирного халифата, направленной на подрыв институтов светского общества и насильственное свержение власти.

Дома у задержанных изъяли большое количество пропагандистских материалов, запрещенных в России. Завели уголовные дела.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил о предотвращении ряда терактов в образовательных учреждениях в нескольких регионах России. Атаки готовились террористами в том числе в Москве и Крыму.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая организация, запрещенная в РФ.