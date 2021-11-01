Ячейку экстремистов раскрыли в колонии под Калугой

В Калужской области пресекли деятельность ячейки экстремистской группировки, которая действовала в исправительной колонии № 3. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСИН России написал ТАСС.

Филиал некоей запрещенной организации, название которой не уточняется, был организован в ИК-3 одним из осужденных, который являлся вором в законе. В свою ячейку он вовлек и других заключенных. Приверженцы радикальных взглядов насаждали свои традиции и порядки, принятые в криминальных кругах. Они отказывались подчиняться требованиям тюремщиков и переправляли на зону запрещенные предметы.

Деятельность экстремистской ячейки в стенах ИК-3 в Калужской области пресечена. Раскрыть банду удалось благодаря сотрудничеству ФСИН и ФСБ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Башкирии нейтрализовали группу неонацистов, готовивших теракт. Были задержаны пятеро жителей Уфы, самому старшему из которых 20 лет. У них изъяли компоненты для изготовления самодельных бомб, готовые СВУ, оружие и атрибутику.