«Я знал, что так будет». Сосед стрелка из Загорья рассказал о его агрессивном поведении

Подозреваемый по делу о покушении на сотрудников администрации в деревне Загорье ранее уже допускал агрессию в отношении других людей, рассказал «360» один из его соседей. По его словам, этот мужчина минувшим летом напал на него, предварительно оскорбив жену, и при этом угрожал ему пистолетом.

Сосед уточнил, что дом в деревне подозреваемый купил в 2019 году. Это было уже готовое строение. Сначала он вел себя адекватно.

«Все было нормально. Все собрались на шлагбаум, он тоже, адекватный человек был. А потом началось с того, что собака у него появилась. И у меня был инцидент. Я уезжал в Италию, но по камерам наблюдения (запись с которых можно отслеживать дистанционно — прим. ред.) я увидел, что его собака прибежала [на его участок] и напала на мою собаку. Я ему написал, мол, ты что. Он в ответ извинился», — рассказал собеседник «360».

В июне прошлого года между ними снова произошла ссора. Супруга мужчины гуляла с собакой на улице, и тогда, по словам соседа, предполагаемый стрелок специально открыл ворота, чтобы его пес напал на них.

«Его собака выбежала и снова напала на собаку. Разорвала, можно сказать», — поделился он.

После этого мужчина решил разобраться в случившемся. Но подозреваемый, по его словам, нахамил его жене и ему, после чего достал предмет, который очень походил на пистолет, и сделал вид, что его как будто перезаряжает, толкнул его. Но на этом инцидент был исчерпан.

«Мы в этот день позвонили сразу участковому, чтобы взяли на заметку. Но я уже знал, что так будет», — добавил он.

По словам соседа, сначала подозреваемый жил не один, а, предположительно, с женой. На их участке видели детей. Но в последнее время, по его мнению, вероятно, что-то произошло. Он предположил, что сосед мог злоупотреблять спиртным.

«Пытался устроиться на работу, еще обижался, что его никто не берет», — заключил житель деревни.

Стрельба в Загорье произошла 27 апреля. По данным регионального ГСУ СК РФ, 45-летний местный житель незаконно установил шлагбаум, а когда представители местной администрации приехали его демонтировать, попытался застрелить их из ружья. Несколько пуль попало в машину сотрудников. По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство. Подозреваемого отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.