«Я всего лишь актер». Убедивший тысячи россиян инвестировать в финансовую пирамиду блогер объяснился

Самарские следователи допросили 19-летнего сына высокопоставленного сотрудника полиции, ставшего фигурантом дела о масштабной афере. Молодой человек проходит в качестве свидетеля, поскольку уверяет, что не имеет отношения к исчезновению десятков миллионов рублей подписчиков. Ранее на своей странице в соцсетях он обещал увеличить вложения людей в два раза — блогер Виталий Васильевич публиковал посты под ником v.krknv. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Уголовное дело, по которому проходит молодой человек, возбуждено по статье о мошенничестве. Изначально предполагалось, что он собрал с подписчиков десятки миллионов рублей и исчез.

На видео в соцсетях молодой предприниматель, называвший себя Виталием Крикуновым, обещал подписчикам блога увеличить их вложения на 60%. Для создания образа успешного бизнесмена в блоге публиковались фото дорогих автомобилей и роскошных апартаментов. Также он выкладывал видео, на которых он с командой в офисе в Москва-сити зарабатывает деньги.

Подписчики верили молодому человеку и даже брали кредит, чтобы вложиться в дело, казавшееся беспроигрышным. В результате были обмануты более двух тысяч человек. Люди остались с большими долгами. Что касается молодого человека, то в один прекрасный день он исчез.

Выяснилось, что Виталий Крикунов — не настоящее его имя. На самом деле блогера зовут Рамазан Гаджиев, он является сыном начальника отдела экономической безопасности МВД на транспорте в Самаре.

Молодой человек был объявлен в розыск и теперь он вынужден каждое слово согласовывать с адвокатом. Он уверяет, что не имеет реального отношения к отъему денег у пользователей. Говорит, что его использовали просто в качестве актера.

«Я просто блогер, я снимал ролики, я не ожидал, что из-за моей деятельности пострадают столько людей, я был в шоке, когда ко мне начали поступать письма. <…> Люди просто не понимают, что я всего лишь актер, меня всего лишь наняли как рекламное лицо», — говорит Рамазан.

Он уверяет, что работал по контракту и свой аккаунт передал в пользование некой Ольги Стряпковой. Сообщается, что ее уже подозревали в мошенничестве. Сейчас она якобы находится на Украине.