Эксклюзив 22 февраля 2023, 14:50 Слухи о сообщнице поджигателя общежития в центре Москвы не подтвердились Одна из жительниц общежития в центре Москвы опровергла свою связь с поджигателем Пресс-служба Следственного комитета

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Татьяна Кучерюк, которую СМИ назвали подругой поджигателя общежития в Москве, опровергла эту информацию. Женщина заявила «360», что не знает подозреваемого мужчину и сама является погорельцем.

«Я вообще такого не видела», — ответила она на вопрос о том, знакома ли с поджигателем.

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По ее словам, она замужем и в момент пожара эвакуировалась из здания вместе с супругом. Тем не менее Кучерюк подтвердила, что живет в пострадавшем от пожара общежитии.

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«Сама живу в этом здании, мы сами погорельцы», — добавила она.

Собеседница «360» опровергла сообщения о своем задержании.

Ранее Telegram-канал Shot написал о задержании фермера из Белгородской области Юрия Хомченко, он подозревается в поджоге общежития на Международной улице в столице. Издание добавило, что якобы полиция задержала и его сообщницу, в материале называлось ее имя — Татьяна Кучерюк. Якобы Хомченко поджег вещи на пятом этаже, а потом сбежал оттуда со спутницей.

Пожар случился в центре Москвы накануне вечером, в результате него погибли семь человек. Следственный комитет открыл уголовное дело по нескольким статьям, расследование продолжается.