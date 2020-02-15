«Я в шоке, если честно». Бросивший детей в Шереметьево отец рассказал об аресте в Хабаровске

Виктор Гаврилов, оставивший детей Шереметьево, объявил, что ожидал ареста, когда летел в Хабаровск, но все равно считает ненормальным решение суда. Его арестовали по делу о краже.

«Я вообще. Я в шоке, если честно. Такого не ожидал. Москва не предпринимала никаких действий. Я являлся на допрос, все нормально было, а здесь… В Хабаровск только приехал - и арестовали. Я считаю, что это вообще не нормально. Я не зря приехал. Я к детям приехал», — сказал Гаврилов «360».

По его словам, садясь в самолет в Москве, он знал, что его задержат в Хабаровске. Но Гаврилов был уверен в себе, потому что знал, что невиновен. Кроме того, он летел к детям.

Гаврилов рассказал, что покупал игрушки мальчикам, пока они были в социальном центре. Когда они переехали в Комсомольск-на-Амуре, он каждый день им звонил. По мнению мужчины, с матерью мальчикам нечего делать.

«Это социально опасный человек. На нее имеются все доказательства. Она реально детей хотела с балкона выкинуть. Это же не шутки. Все доказательства есть в детской комнате полиции. Я с ней развелся, потому что дети боялись с ней находиться, плакали, когда я уходил на работу», — добавил Гаврилов.

Мужчина также рассказал, что водил бывшую жену в церковь и к психологам, чтобы она успокоилась.

Прилетевший из Хабаровска мужчина оставил двух мальчиков шести и девяти лет в аэропорту Шереметьево 26 января. Он вручил им рюкзак с документами и запиской с просьбой определить детей в приют из-за безденежья.

Сначала в отношении Виктора Гаврилова возбудили дело об оставлении детей в опасности. Но в Хабаровске его подозревают в краже и избиениях. Его арестовали до 13 апреля.