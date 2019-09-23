«Я просто бил, пока не отключился». Саратовский студент рассказал, как убивал подругу детства
Евгений Вербицкий рассказал, что одолжил подруге 2300 рублей еще 31 июля. Спустя полторы недели он захотел вернуть свои деньги, но девушка отказалась их отдавать и «стала динамить» его. Подозреваемый пояснил, что сначала начал угрожать своей подруге, затем написал ей предупреждение в подъезде, но долг девушка так и не вернула.
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Тогда Вербицкий принял решение расправится со своей подругой. В начале девятого он затаился в ее подъезде и начал ждать, когда она вернется домой. С собой Евгений взял нож, которым затем и убил девушку.
Ждать пришлось примерно два часа. Какое-то время жертва находилась на улице у подъезда, где «тусовалась с каким-то пареньком». Евгений отметил, что если бы подруга зашла в дом не одна, то он бы не стал на нее нападать.
«Я подождал, когда она зайдет, я на нее накинулся, она стала орать. Я стал наносить ножевые ранения — в шею, в корпус, везде. У меня не было цели насладиться этим, я просто бил, пока не отключится. У меня была цель — убить», — рассказал он правоохранительным органам.
Тело девушки обнаружили в подъезде дома на Вишневой улице 20 сентября. От множественных ножевых ранений она скончалась на месте. Подозреваемого обнаружили по горячим следам. В воскресенье, 22 сентября, Ленинский суд принял решение арестовать его на два месяца. Следователи продолжают выяснять подробности произошедшего.