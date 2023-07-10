10 июля 2023, 14:50
«Я хочу твою кровь». Жительница Тюмени пригрозила 12-летнему сыну убийством во время стрима
Mash: жительница Тюмени угрожала убийством 12-летнему сыну во время стрима
Женщина из Тюмени накричала на 12-летнего сына во время прямой трансляции, угрожая ребенку убийством. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Авторы канала опубликовали отрывок стрима. На этом видео женщина грубо ругала мальчика и требовала, чтобы он принес ей скотч.
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Поскольку ребенок отказался выполнять просьбу, мать заявила, что он должен идти работать на завод. Кроме того, женщина кричала сыну, чтобы он убирался из дома и на словах угрожала ему ножом.
Судя по голосу подростка, он расплакался. Мальчик спросил у матери, что она от него хочет.
«Я хочу кровь твою, кровь поганую, которая сидит в тебе», — ответила женщина.
За происходящим наблюдала другая участница стрима. Она пыталась упокоить мать подростка и призывала ее прервать прямой эфир.
Жители Тюмени написали в соцсетях, что угрожавшая сыну женщина из их города. Люди попросили местных правоохранителей разобраться в ситуации. Правоохранители устанавливают личность женщины.
Ранее московские следователи возбудили дело против мужчины, который систематически избивал 12-летнего сына. После начала проверки пострадавшего подростка поместили в специальное учреждение.
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