Криминал 10 июля 2023, 14:50 «Я хочу твою кровь». Жительница Тюмени пригрозила 12-летнему сыну убийством во время стрима Mash: жительница Тюмени угрожала убийством 12-летнему сыну во время стрима Freepik

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Женщина из Тюмени накричала на 12-летнего сына во время прямой трансляции, угрожая ребенку убийством. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авторы канала опубликовали отрывок стрима. На этом видео женщина грубо ругала мальчика и требовала, чтобы он принес ей скотч.

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Поскольку ребенок отказался выполнять просьбу, мать заявила, что он должен идти работать на завод. Кроме того, женщина кричала сыну, чтобы он убирался из дома и на словах угрожала ему ножом.

Судя по голосу подростка, он расплакался. Мальчик спросил у матери, что она от него хочет.

«Я хочу кровь твою, кровь поганую, которая сидит в тебе», — ответила женщина.

За происходящим наблюдала другая участница стрима. Она пыталась упокоить мать подростка и призывала ее прервать прямой эфир.

Жители Тюмени написали в соцсетях, что угрожавшая сыну женщина из их города. Люди попросили местных правоохранителей разобраться в ситуации. Правоохранители устанавливают личность женщины.

Ранее московские следователи возбудили дело против мужчины, который систематически избивал 12-летнего сына. После начала проверки пострадавшего подростка поместили в специальное учреждение.