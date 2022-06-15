«Я думала, он его убьет». Пьяный покупатель избил подростка в магазине Сергиева Посада

В Сергиевом Посаде пьяный мужчина избил подростка в одном из местных магазинов. Мужчина, будучи подшофе, разбил несколько бутылок алкогольной продукции, а затем бурно отреагировал на критику одного из покупателей.

По данным полиции, 17-летний молодой человек сделал замечание неаккуратному покупателю, в результате возник словесный конфликт, который перешел в драку. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемого. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Как рассказала мать молодого человека, работающая в этом магазине кассиром, ее сын предложил нетрезвому покупателю оплатить разбитые бутылки. С этого все и началось.

«Он (подозреваемый) кричал: „Я могу здесь все разбить, что захочу!“ Потом он резко подбежал к сыну, резко схватил сына за шею и вытащил в проходы между кассами. Естественно, я тоже покинула рабочее и место и попыталась хоть как-то… Я его там пинала ногами, пыталась оттащить, никто не помогал. Я думала, он его убьет», — призналась женщина.

Разнять дерущихся удалось отцу зачинщика конфликта. Вскоре приехали сотрудники полиции и забрали хулигана с собой. Пострадавшего увезли в больницу. Его мать говорит, что у молодого человека закрытая черепно-мозговая травма.

Отец подозреваемого изложил свою версию произошедшего. По его словам, первым удар нанес именно потерпевший, а его сын лишь ответил на провокацию. О том, что молодой человек является несовершеннолетним, никто не подозревал.

«Он же говорил, что он первый ударил и сотрудники полиции это слышали. Как это называется? Первый ударил, а теперь оказывается, что несовершеннолетний. Мы же мужики все. У него что, паспорт надо было спрашивать?» — заявил мужчина.

По его словам, конфликта как такового вообще не было. Кроме того, полиция приняла к сведению, что конфликт начал не его сын, потому его отпустили.

«Не было никакого конфликта. Подросток немного перекачался, решил, что он может показать перед мамой свое „я“. Потом получил… Ну, будь ты мужиком! <…> А сейчас такая молодежь — чуть-чуть качнулся и решил, что он может показать свою силу удалую», — объяснил отец подозреваемого.

Мужчина отмечает, что огласке ситуацию предала мать пострадавшего, которая педалирует аспект его несовершеннолетия. По словам отца подозреваемого, существует полная видеозапись происшествия, где видно, кто спровоцировал конфликт, однако женщина его не предъявляет, демонстрируя только тот отрывок, который для нее выгоден.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.