«Я действовал по инструкции»: охранник колледжа в Благовещенске не признал вину

«Я не понимаю, в чем меня обвиняют, я действовал по должностной инструкции. Вывел всех из здания, вызвал МЧС», — заявил Ермолов во время заседания. Ранее он был судим. Мужчина воспитывает двух малолетних детей. Благовещенский городской суд 16 ноября по ходатайству прокуратуры отложил до 19 ноября избрание меры пресечения Ермолову.

Суд арестовал гендиректора ЧОП после стрельбы в колледже Благовещенска Подробнее

Охранника обвиняют по части третьей статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более человек». По версии следствия, он работал в ЧОП без разрешения на охранную деятельность. Ранее Благовещенский городской суд арестовал генерального директора частного охранного предприятия «Сириус-А» Сергея Андрющенко до 14 января 2010 года.

Выстрелы прозвучали в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства утром 14 ноября. В учебное заведение пришел вооруженный ружьем студент и открыл огонь. В здание стрелок попал без трудностей.

Он застрелил одного человека, ранил троих а потом покончил с собой. Двое пострадавших сейчас в больнице. Один раненый находится в реанимации в тяжелом состоянии. По версии полиции, учащийся колледжа мог начать стрельбу из-за личного конфликта с однокурсниками.