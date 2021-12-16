«Я бы первый оторвал ему голову». Отец опроверг роман 16-летней девушки с убитым оператором из Долгопрудного

Убитый в Долгопрудном 40-летний оператор «Мосфильма» Николай Устинов и 16-летняя девушка не имели близких отношений. Об этом рассказал в интервью «360» отец девушки. Ранее СМИ сообщали, что мужчину могли убить из мести, а его вероятная спутница играла в этом не последнюю роль.

«Вы понимаете, ему 40, мне, как ее отцу, 36. Я бы первый оторвал ему голову, если бы они жили вместе», — заявил мужчина.

«Жить они вместе не жили», — уточнил он.

По словам отца девушки, о конфликте он узнал только во время следствия. Что касается молодых людей, подозреваемых в убийстве оператора, отец девушки сообщил, что был знаком только с одним из них.

«Ничего плохого про него сказать не могу», — подчеркнул он.

Мужчина отметил, что не мог ожидать, что его дочь окажется вовлеченной в историю с убийством. Отец рассказывает, что его дочь уделяет время учебе, а также она любит рисовать.

«Она не виновата ни в чем. Она свидетель. Все», — резюмировал мужчина.

Ранее в Долгопрудном был убит 40-летний кинооператор Николай Устинов. Его тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли 12 декабря на спортивной площадке. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны двое подростков 16 и 17 лет.

В дальнейшем ряд СМИ сообщил, что к организации убийства якобы причастна 16-летняя подруга подростков. По одним данным, у них был роман, и убийство оператора произошло на почве ревности малолетнего поклонника девушки. По другой версии, девушка и убитый общались исключительно по-дружески, на почве любви к творчеству.

В интервью «Вечерней Москве» один из друзей погибшего сказал, что девушка и мужчина все же некоторое время встречались, но потом расстались, и она начала общаться со сверстником.

Как сообщили РИА «Новости» в СК, Устинова убили из-за «личной неприязни». Окружающие считают, что девушка хотела отомстить.

«Возможно, разозлилась, что он ее отверг, и пожаловалась своему парню. Заявила, якобы Устинов ее трижды изнасиловал. И потребовала с ним разобраться», — сообщил друг погибшего.

Похороны кинооператора прошли 16 декабря. Если вина подростков будет доказана, им грозит не более 10 лет тюремного заключения.