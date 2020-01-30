    30 января 2020, 10:29

    Известны регионы, где дети чаще всего становятся жертвами преступлений

    Анастасия Кременчугская

    Чаще всего дети подвергаются преступлениям в Челябинской, Кемеровской и Свердловской областях. Об этом написал сайт NEWS.ru, ссылаясь на данные МВД России за первое полугодие прошлого года.

    В Челябинской области пострадали две тысячи несовершеннолетних, в Кемеровской — 1700, в Свердловской — 1600. В Пермском крае и Башкортостане жертвами стали около 1600 детей.

    Меньше всего пострадавших в Ингушетии (26 человек), Ненецком (41) и Чукотском (44) автономных округах.

    Число преступлений над несовершеннолетними в России увеличилось на 17,1% за последние пять лет.