Известны регионы, где дети чаще всего становятся жертвами преступлений

В Челябинской области пострадали две тысячи несовершеннолетних, в Кемеровской — 1700, в Свердловской — 1600. В Пермском крае и Башкортостане жертвами стали около 1600 детей.

Меньше всего пострадавших в Ингушетии (26 человек), Ненецком (41) и Чукотском (44) автономных округах.

Число преступлений над несовершеннолетними в России увеличилось на 17,1% за последние пять лет.