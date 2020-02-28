Известному врачу грозит 15 лет тюрьмы. Он хотел защитить семью от соседа-дебошира

Конфликт произошел накануне нового 2019 года. 25-летний Денис Агапов якобы в невменяемом состоянии начал ломиться в квартиру профессора. Дмитрий Богданов, защищая своих жену и сына, скрутил дебошира и передал сотрудникам полиции и скорой помощи. Агапов скончался в течение часа после приезда служб. Спустя некоторое время Богданова обвинили в убийстве.

Соседи Дмитрия Богданова не могут поверить в случившееся. По их словам, профессор не мог совершить убийство. Да и сам Денис Агапов отбывал наказание в тюрьме, рассказали соседи.

«Мы вообще не предполагали, что может быть такое развитие событий. Мне кажется, в ситуации, когда вот разная репутация у людей, когда один человек уже бывал в местах не столь отдаленных, притом далеко не за местечковые вещи, насколько я знаю… Мне кажется, вообще не должно возникнуть вопросов. Это было так обидно, так нелепо и удивительно. И мы недоумевали, как вообще могло дело принять такой оборот?» — сказала соседка Елена.

Источник фото: телеканал «360»

Сначала Богданову вменяли 109 статью УК РФ «Непредумышленное убийство». Однако, к удивлению родных Дмитрия, вскоре прокурор переквалифицировал дело и обвинил известного врача в умышленном убийстве.

«Я, честно говоря, удивлена всем этим и происходящим. Не знаю, как вообще такое могло произойти. Я не знаю, разбирались там или не разбирались. То есть никто к нам не приходил, ни милиция, никто. Ничего не спрашивали. Взяли и посадили, как говорится, человека», — сказала Елена, соседка.

Корреспондент «360» попытался поговорить с матерью погибшего Дениса Агапова. Людмила Викторовна — вдова, потерявшая еще и сына. Она вежливо извинилась, но на вопросы отвечать не стала.

«Мы же не звери. Никто никому не желает никакого вреда и уж тем более смерти. Случилась трагедия. Самая настоящая трагедия. Погиб человек. Это должно быть понятно каждому, что случилась трагедия. Причинить какой-то ущерб Агапову, а уж тем более убивать не было цели ни у кого», — отметил Юрий, сын Дмитрия Богданова.

Источник фото: телеканал «360»

Об этом говорит и защита обвиняемого. Умысел в действиях Богданова, по мнению его адвокатов, не доказан следствием. По мнению защиты Дмитрия, факт злого умысла в условиях защиты своей семьи выглядит абсурдно. Богданов просто хотел защитить родных.

«То, что произошло, это что-то на уровне сюра. На уровне нелепого стечения обстоятельств, которые закончились очень плачевно. Сейчас для нас, для нашей семьи, тоже трагедия. Извините меня, мы отца больше года не видим», — сказал сын Богданова.

Следствие указало на то, что Денис Агапов скончался от удушения. Однако у стороны защиты есть свидетели того, что Агапов был жив в момент приезда скорой и полиции. По версии адвокатов Богданова, все отметины на шее Агапова носят поверхностный характер. Юристы утверждают, что согласно их независимой экспертизе, смерть могла наступить и от острой сердечной недостаточности. К тому же в крови Дениса Агапова нашли 2,6 промилле алкоголя.

«Заслуженный человек, профессор, врач, написавший множество научных трудов, имеющий много последователей и учеников, тот, который спасал все время жизни и нацелен на спасение жизни — естественно, не мог иметь умысла на убийство. И умысел в деле уголовном не доказан», — заявил адвокат Игорь Рябенков.

Теперь разбираться в этой запутанной истории будут присяжные. Их сегодня выбрали в Таганском районном суде.