Криминал 12 июля 2023, 18:03 Известному российскому экс-хоккеисту и комментатору угрожали по телефону — СМИ «112»: матери экс-хоккеиста Сергея Гимаева — младшего угрожали по телефону убить ее и сына РИА «Новости»

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Известному бывшему хоккеисту и комментатору Сергею Гимаеву — младшему угрожали по телефону убийством. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Матери Гимаева-младшего позвонил неизвестный человек и спросил, действительно ли она родственница экс-хоккеиста. Затем он потребовал, чтобы ее сын ему перезвонил.

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«В противном случае обещал зарубить обоих топором», — написали авторы статьи.

Женщина предупредила сына и обратилась в полицию. По мнению матери, угрозы могут быть связаны с работой Гимаева-младшего на телевидении. Личность звонившего незнакомца устанавливают.

Бывший хоккеист выступал за московский ЦСКА, «Салават Юлаев», «Северсталь» и другие российские клубы. Экс-спортсмен — сын советского хоккеиста, заслуженного тренера России и комментатора Сергея Гимаева, который скончался в 2017 году.