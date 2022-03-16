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    16 марта 2022, 17:23

    Полиция приступила к поискам неизвестного, сломавшего челюсть известной гимнастке

    Kp.ru: полицейские начали поиски мужчины, сломавшего челюсть гимнастке

    Максим Зинкин

    Столичные правоохранительные органы приступили к поискам неизвестного мужчины, сломавшего челюсть гимнастке, сообщил kp.ru.

    Несколько дней назад 29-летнюю спортсменку доставили в больницу с переломом нижней челюсти и другими травмами. Девушка сообщила лишь, что ее избили.

    Подробности для СМИ гимнастка сообщить отказалась, сославшись на плохое состояние.

    Пострадавшая выступала за сборную России в финале чемпионата мира по фитнес-аэробике, также она занимала призовые места на национальных первенствах по гимнастике.

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