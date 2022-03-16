Полиция приступила к поискам неизвестного, сломавшего челюсть известной гимнастке

Столичные правоохранительные органы приступили к поискам неизвестного мужчины, сломавшего челюсть гимнастке, сообщил kp.ru.

Несколько дней назад 29-летнюю спортсменку доставили в больницу с переломом нижней челюсти и другими травмами. Девушка сообщила лишь, что ее избили.

Подробности для СМИ гимнастка сообщить отказалась, сославшись на плохое состояние.

Пострадавшая выступала за сборную России в финале чемпионата мира по фитнес-аэробике, также она занимала призовые места на национальных первенствах по гимнастике.

Ранее в Севастополе задержали мужчину, который в торговом центре ударил пожилого мужчину за символ Z на автомобиле.