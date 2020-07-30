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    30 июля 2020, 14:20

    Известного скульптора обокрали в отделении банка

    Дарья Морозова

    Известного скульптора Леонида Владимировича Тазьбу обокрали в отделении банка. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    По данным РИА ФАН, он собирался положить на счет в банке 500 тысяч рублей. Скульптор отдал деньги менеджеру и заполнил договор. Через полгода он пришел в этот банк и узнал, что счета на его имя не существует, а договор — липовый.

    После этого Тазьба обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого.

    Новости SMI.FM