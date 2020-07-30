Известного скульптора обокрали в отделении банка

По данным РИА ФАН, он собирался положить на счет в банке 500 тысяч рублей. Скульптор отдал деньги менеджеру и заполнил договор. Через полгода он пришел в этот банк и узнал, что счета на его имя не существует, а договор — липовый.

После этого Тазьба обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого.