Известная балерина оставила у экстрасенса 3,6 миллиона рублей

Заслуженная артистка России Яна Казанцева потратила на походы к гадалке более трех с половиной миллионов рублей. В связи с этим она обратилась в полицию. Об этом сообщили «Дни.ру».

По словам Казанцевой, женщина, которая предоставляла услуги мага, оказалась обычной мошенницей. Сама гадалка заверяла, что поможет справиться с любыми трудностями и гарантировала стопроцентный результат. Однако в итоге Казанцева не получила должного результата, а только лишилась собственных денег.

Балерина относила ей с каждый сеансом все больше и больше денег. В итоге сумма, отданная за услуги экстрасенса, составила 3 600 000 рублей. Но результата не было. Балерина написала заявление в полицию.