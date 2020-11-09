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    09 ноября 2020, 11:14

    Изувеченный мужской труп нашли в заброшенном ангаре в Петербурге

    Александра Ломейко

    В заброшенном ангаре Санкт-Петербурга обнаружили изувеченное тело мужчины. Погибшего нашел таксист. Полиция начала проверку.
    Изувеченный мужской труп нашли в заброшенном ангаре в Петербурге

    Труп лежал в помещении по улице Станция Нева, сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На вид погибшему около 50 лет. У неизвестного множество травм, в том числе рассечение на лбу, ссадины и гематома под правым глазом.

    Тело обнаружили около одиннадцати часов утра 8 ноября, уточнили для РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградкой области.

    «С многочисленными травмами обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид около 50 лет», — сказали в ведомстве.

    Прибывшие на место оперативники нашли кусок одеяла, осколки и бутылочное горлышко, испачканное похожим на кровь веществом.

    Труп отправили на экспертизу. Полиция начала проверку после случившегося. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.