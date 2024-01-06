Криминал 06 января 2024, 23:23 Изрезанный труп мужчины нашли в подвале на востоке Москвы Тело мужчины в татуировках с ножевыми ранениями нашли в подвале в Москве РИА «Новости»

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Работник коммунальных служб обнаружил изрезанное тело мужчины в подвале многоэтажного дома в Москве. Об этом сообщили «Известия».

Согласно неофициальным данным, тело погибшего находилось в подвале дома на Щелковском шоссе. Мужчина скончался от множественных колото-резаных ран.

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На теле погибшего есть татуировки, характер которых указывает на его криминальное прошлое. Правоохранители оперативно установили личности предполагаемых подозреваемых. В розыск объявили двух мужчин и женщину.

Ранее в Донском районе Южного административного округа Москвы в квартире обнаружили тело 68-летнего хозяина. Подозреваемым в убийстве стал его 33-летний знакомый. Пьяный молодой человек поссорился с пенсионером и несколько раз ударил его ножкой от стула. Травмы оказались смертельными.