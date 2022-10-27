Изрезанное тело 12-летней девочки нашли в Ростовской области | 360°

Криминал 27 октября 2022, 15:20 Изрезанное тело 12-летней девочки нашли в Ростовской области СК: в Ростовской области нашли тело 12-летней девочки с колото-резаными ранами РИА "Новости"

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Полицейские нашли в Ростовской области тело пропавшей 12-летней девочки с колото-резаными ранениями и травмой головы. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Ростовской области.

«По данным следствия, 25 октября 2022 года на территории хутора Тереховский Усть-Донецкого района Ростовской области обнаружено тело 12-летней девочки с множественными колото-резаными ранениями и черепно-мозговой травмой», — рассказали в СК.

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Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, возбудили уголовное дело об убийстве и передали материалы первому отделу по расследованию особо важных дел.

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Источник «Царьграда» рассказал, что подозреваемых пока нет. Убийство совершили с особой жестокостью — били не только режущим, но и неким тупым предметом по голове. РЕН ТВ сообщил, что три года назад мать девочки осудили за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

По информации kp.ru, 24 октября школьница пошла в соседнее село за хлебом. Магазин находился недалеко, нужно было перейти через мост. Она купила два батона — на телефон матери пришло СМС-оповещение, — но домой не вернулась. Сначала девочку искали своими силами, на следующий день подключили полицию.