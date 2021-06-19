Изрезал и изнасиловал: СМИ узнали подробности убийства американки под Нижним Новгородом

Предполагаемый убийца американской студентки Кэтрин Сироу, которая пропала под Нижним Новгородом, сначала изнасиловал девушку, а потом зарезал ее. Об этом написал Life.ru со ссылкой на источник.

По данным источника, мужчина нанес американской студентке три колото-резаных ранения после изнасилования.

Подозреваемого в убийстве девушки задержали сегодня утром. Им оказался 43-летний мужчина. Предполагаемый убийца и насильник ранее уже неоднократно был судим по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Разбой» и «Хулиганство».

Полицейские смогли вычислить его по камерам видеонаблюдения, установленным на дорогах, уточнил источник. Американку заметили в его машине. На одних кадрах видно, что девушка сидела в машине, на других, сделанных через время, — мужчина ехал один.

Об исчезновении студентки стало известно 15 июня. Она отправила своей маме, которая живет в США, сообщение, что села в машину к незнакомцу и надеется, что ее не похитят. После этого она больше не выходила на связь. Все эти дни ее искали полицейские и добровольцы. Сейчас назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели. По факту исчезновения студентки было возбуждено дело по статье «Убийство».