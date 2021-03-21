Израиль готов рассмотреть запрос России по предпринимателю Шпигелю

Израильская полиция разберет в случае поступления возможные запросы из российских правоохранительных органов по поводу бизнесмена Бориса Шпигеля. Его фармацевтическая фирма ранее работала с израильской Teva Pharmaceutical Industries.

«Насчет „поступали ли запросы“ — мы не можем подтвердить или опровергнуть. Но если будут запросы, несомненно, рассмотрим», — рассказал РИА «Новости» официальный представитель ведомства Михаил Зингерман.

Следственные органы России приводят данные о том, что с января по сентябрь 2020 года глава компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, а также директор ОАО «Фармация» Антон Колосков передавали через посредников губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки в виде денег и других ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

По версии следствия, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» преимуществ при составлении госконтрактов, связанных с поставкой услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке медицинских товаров и закупаемых за счет государственных средств на нужды учреждений здравоохранения Пензенской области.