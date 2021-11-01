Школьницы, ставшие фигурантками дела об изнасиловании в Екатеринбурге, рассказали следователям о событиях вечера после знакомства с цыганами. Об этом написал сайт kp.ru.

В материале имена девушек изменены. Большая часть полученных от них данных разнится, но ключевые моменты сходятся.

В своих показаниях 15-летняя Настя заявила, что вместе с 14-летней подругой Яной вышла из школы в 13:00. Почти сразу познакомились с Артемом. Он предложил им выпить на съемной квартире вместе с его приятелями. Школьницы сразу сообщили молодому человеку и его друзьям о своем возрасте, но их это не смутило. Также на вписку девушки решили пригласить еще одну свою подругу — 15-летнюю Катю.

Она вместе с двумя мужчинами из этой компании пошли в алкомаркет за спиртным. Они взяли шампанское и три бутылки виски. По ее словам, они вернулись из магазина на съемную квартиру, выпили. Катя быстро опьянела.

«Через час ко мне подошел Арсен и повел меня в спальню. Я сказала ему, что не хочу идти и что мне плохо. Он повалил меня на кровать. Я попросила не трогать меня и не снимать одежду, так как понимала, что сейчас он начнет совершать со мной половой акт. Но он раздел меня. Половой акт длился около 10 минут», — заявила она.

Девушка просила мужчину прекратить, но он не реагировал. После этого в комнату зашел нетрезвый Роман, он также изнасиловал Катю. В какой-то момент она увидела под одеялом плачущую Настю.

По словам Яны, Артем изначально предложил девушкам по пять тысяч за интимную связь, но так и не исполнил свое обещание. Она и Катя решили остаться в квартире на ночь. Однако молодые люди отправили школьниц по домам после того, как с каждой из них переспали. В материале говорится, что Настя и Яна не были девственницами. Анкету одной из школьниц нашли на местном сайте интимных услуг.

Ранее трех цыган арестовали после того, как стало известно об их вечеринки со школьницами в Екатеринбурге. Мужчин обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Их заключили под стражу.