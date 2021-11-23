«Изнасиловали в клубе»: бывший муж рассказал о пытавшейся продать новорожденного сына в Москве

Жительница Казани попыталась продать новорожденного сына за 100 тысяч рублей. По словам ее бывшего мужа, девушка забеременела после изнасилования в клубе.

Как рассказал «360» бывший супруг 26-летней девушки, развод произошел в январе. После этого молодой человек узнал о беременности своей экс-жены.

«Она объяснила, что в клубе ее изнасиловали», — заявил Андрей.

Он добавил, что раньше девушка работала в детском саду, где нянчилась с детьми. По его словам, она давно хотела завести собственного ребенка, но у пары не получалось это сделать.

«Шокировало, что такое произошло. Она давно хотела детей», — отметил молодой человек.

Жительница Казани попыталась продать новорожденного ребенка в конце ноября. Для этого она нашла в Сети покупателя, которому назвала сумму 100 тысяч рублей. Деньги она получила в одном из отелей Нижегородского района. При этом сделку проводили в рамках оперативных мероприятий. Девушку задержали, а ребенка поместили в специализированное медицинское учреждение. Сейчас его жизни ничто не угрожает.