Эксклюзив 03 августа 2023, 17:01 «Изнасиловали, подожгли и сбросили». Источник — о найденной мертвой девушке в Петербурге Источник «360»: найденную мертвой в Петербурге девушку изнасиловали и выбросили из окна

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Девушку, найденную мертвой у одного из домов в Санкт-Петербурге, сначала изнасиловали и подожгли, а потом выбросили в окно, рассказал источник «360». По его словам, местные не знали погибшую, она приехала из Москвы.

Жильцы многоэтажки обнаружили тело погибшей под окнами здания. Прибывшие на место правоохранители начали опрашивать местных жителей.

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«Это девушка из Москвы, 23 года. Изнасиловали, подожгли и сбросили с 16-го этажа. Потому что вещи были там, через врача известно. Тут же не было крови — человек уже мертвый был выброшен. Если бы она упала сама, была бы кровь, а крови не было», — уточнил источник.

Одна из местных жительниц Наталья рассказала «360», что не знала погибшую и не встречала ее во дворе дома.

«Сказали, что она снимала здесь квартиру, она из Москвы. Я ее никогда не видела, не встречалась. Полиция была, МЧС, ходили по этажам, смотрели. Как мне рассказали <…> она упала между машиной и мотоциклом, и резко вспыхнул огонь метра на полтора. Как это было на самом деле — история умалчивает», — отметила собеседница.

Другой источник «360» добавил, что на площадке 16-го этажа находилась пластиковая бутылка с керосином, а также дамская сумочка с личными вещами девушки. Мобильный телефон нашли рядом с телом. По данным собеседника, в Петербурге проживает сестра москвички — они не общались из-за увлечения девушки оккультизмом.