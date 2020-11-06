Изъятый у Дрожжиной и Цивина архив Баталова оценили в миллионы

Следствие изъяло у Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, которых обвиняют в присвоении имущества Баталова, ценные артефакты стоимостью в миллионы рублей. Среди них — рукописи Анны Ахматовой.

«Следователи изъяли пять пакетов, в которых лежали архивы Алексея Владимировича, в том числе рукописи Анны Ахматовой, которые на аукционе, думаю, стоят дороже, чем четырехкомнатная квартира Баталовых на улице Серафимовича», — рассказал адвокат вдовы и дочери Алексея Баталова Павел Астахов. Его слова приводит сайт kp.ru.

Цивин сам отдал стражам порядка ценные реликвии из квартиры Баталова. Он получил их при ремонте квартиры советского актера. Астахов утверждает, что ремонт был лишь предлогом. Пока в квартире клали дешевый ламинат, подозреваемые «вытряхнули» все шкафы вдовы Баталова. Кроме того, Цивин забрал себе и документы семьи.

Скандал вокруг наследства Алексея Баталова разгорелся в сентябре 2020 года. Вдова и дочь актера заявили, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин обманным путем забрали у них недвижимость и имущество артиста.