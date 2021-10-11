Изготовители паленого алкоголя в Оренбуржье использовали технический спирт

Изготовители суррогатного алкоголя, которым массово отравились жители Оренбургской области, покупали спиртосодержащую жидкость для напитков в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, сами подозреваемые живут в Орске. Для изготовления паленого алкоголя они купили один из видов технического спирта под названием «ингибитор технический».

Это вещество используется при изготовлении в том числе антикоррозийных составов. Технический спирт был куплен в коммерческой организации в Уфе, которая официально занимается продажей разных технических жидкостей.

Теперь полицейские и следователи выясняют законность продажи этой опасной жидкости.

От отравления суррогатным алкоголем погибли 34 человека. Было возбуждено уголовное дело по статьям о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть более двух лиц, о производстве и продаже немаркированной алкогольной продукции, совершенных в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции, совершенных в крупном размере.