Издателю журнала «Флирт» вынесли обвинительный приговор

Бывшего издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева признали виновным в организации занятий проституцией. Ему дали год и девять месяцев.

Прокуратура просила для него два года и шесть месяцев тюрьмы. Свое наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Кузьминского районного суда Москвы.

Бывшему издателю запрещено три года заниматься деятельностью, которая связана с регистрацией, изданием и распространением СМИ. Также после выхода на свободу в течение шести месяцев в отношении Зяблицева будут действовать следующие ограничения: ему нельзя будет менять места своего постоянного пребывания или жительства, нельзя выезжать за пределы Москвы без разрешения специального надзорного госоргана. Один раз в месяц он должен будет приходить и отмечаться там.

По версии следствия, Зяблицев получил более 47 миллионов рублей в период с 2019 по 2020 год. Он находил в Москве квартиры, размещал там диспетчеров, которые общались с клиентами. Те, в свою очередь, откликались на размещенные преступниками объявления об оказании интим-услуг. Операторы рассказывали клиентам, по какому адресу они могут встретиться с проститутками.

Бывшего издателя журнала «Флирт» и еще шесть женщин арестовали весной 2020 года. Во время следственных действий Зяблицев находился под арестом, меру пресечения изменили на домашний арест. Об этом написало РИА «Новости».

В 2017 году Зяблицева уже признавали виновным в аналогичном преступлении. Тогда его приговорили к трем годам общего режима, а главреда журнала и его жену Станиславу Казакову — к двум годам условно. В 2007 году Зяблицев был судим по той же статье.