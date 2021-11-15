Издателя «Медиазоны» Верзилова объявили в розыск

МВД России объявило в розыск издателя СМИ «Медиазона»* Петра Верзилова**. Информация об этом появилась в базах данных ведомства, написало РИА «Новости».

В ответ на запрос журналистов об основании для розыска, в ведомстве сообщили, что поводом стала уголовная статья, но ее конкретный номер не уточнили.

Позже адвокат Верзилова** уточнил, что его подзащитного начали разыскивать из-за дела о сокрытии канадского гражданства.

Это дело в отношении Петра Верзилова** было возбуждено больше года назад, 6 июля 2020 года. Тогда об этом также сообщил его адвокат Леонид Соловьев. Расследованием занялся Следственный комитет. Тогда же из СМИ стало известно, что канадский паспорт появился у Верзилова** еще в 2005 году. По версии следствия, он не уведомил контролирующие органы о наличии у него этого документа. Тогда подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Издатель портала «Медиазона»* Петр Верзилов** в сентябре был включен в список иностранных агентов, равно как и главный редактор медиа Сергей Смирнов***.

*, **, *** —СМИ, выполняющее функции иноагента.