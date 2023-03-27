Криминал 27 марта 2023, 18:48 Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова заочно арестовали Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест издателя «Медиазоны» Петра Верзилова РИА «Новости»

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Решение о заочном аресте издателя «Медиазоны»* и участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова** выдал Басманный районный суд Москвы по ходатайству следователя. Фигуранта дела обвинили в распространении фейков о российской армии по мотивам ненависти или вражды. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В решении говорится, что Верзилова** арестуют на два месяца без учета срока его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории страны.

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«Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении издателя интернет-издания „Медиазона“* Верзилова Петра Юрьевича** <…> сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Петра Верзилова** объявили в международный розыск. Как заявил в ходе выступления в суде следователь, фигурант дела нарушил избранную для него меру в виде подписки о невыезде и уехал за границу. По версии следствия, обвиняемый может находиться в Италии или Ватикане.

Под подписку о невыезде Верзилов** подпал в рамках дела о неуведомлении у него гражданства Канады. Наказание предусматривает обязательные работы на срок до 400 часов или штраф в размере 200 тысяч рублей.

* Издание «Медиазона» включено в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** Петр Верзилов признан в России иноагентом.