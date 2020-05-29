Избившую трехлетнюю дочь женщину арестовали в Омске. Видео

Ранее против 27-летней женщины и ее мужа возбудили уголовные дела по статьям УК РФ.

Мать избила свою трехлетнюю дочь 8 мая, а в больницу обратились только спустя три дня. Первой избитого ребенка обнаружила знакомая арестованной женщины. Ранее она рассказала «360», что родители объяснили травмы у девочки тем, что ее якобы ударила в переносицу ее младшая сестра. Собеседница этому не поверила.

По словам соседки, взрослые в этой семье ведут асоциальный образ жизни — пьют и нигде не работают. У них пятеро детей, все они погодки. Старшему шесть лет. Соседка рассказала, что мать сама росла в подобной семье и руку на детей поднимает именно она.

После случившегося их отвезли в социальное учреждение, а родителей доставили в полицию. Еще одно уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Халатность» против сотрудников системы органов профилактики, которые знали, что семья неблагополучная.