Избившую дочь из мести к мужу жительницу Казани отправили в СИЗО

Жительницу Казани, которая на камеру избила свою полуторогодовалую дочь, отправили на два месяца в СИЗО. На нее заведено уголовное дело по двум статьям.

«Судом по ходатайству следователя в отношении 31-летней жительницы города Казани, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом „г“ части 2 статьи 117 УК РФ „Истязание“, статьи 156 УК РФ „Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего“ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.

Видео с избиением ребенка нашла его бабушка. Ее сын хотел сохранить его на телефон, но случайно отправил своей матери. Бабушка сразу же обратилась в полицию. Она заявила, что над ребенком издеваются систематически, она хочет, чтобы ее сына и невестку наказали, лишили родительских прав. Сама женщина готова оформить опекунство.

Сейчас девочка находится в медицинском учреждении. Семью поставили на учет в полиции. Мама девочки рассказала, что избивала девочки из-за мести мужу, которого подозревала в измене. Она раскаялась в содеянном.

Это не первый раз, когда избившую ребенка женщину обвиняют в преступлении. Ранее она была судима за причинение тяжких телесных повреждений другому человеку.

Отец ребенка заявил полицейским, что якобы даже не смотрел записанный супругой скандальный ролик. По данным СМИ, супруг не раз избивал женщину.