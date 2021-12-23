Адвокат Андрей Кораблев, представляющий интересы молодого человека Владислава Я., задержанного за избиение фигуриста Дмитрия Соловьева, рассказал «360» о намерении семьи подзащитного найти способ примириться с пострадавшей стороной.

Юрист сообщил, что намерен подать апелляционную жалобу на решение суда, отправившегося Владислава под арест на 30 суток. Он считает это решение чрезмерно строгим, можно было избрать иную меру пресечения. По его мнению, подзащитного можно было отправить под домашний арест.

«У нас уголовное дело средней тяжести, а лица, его совершившие не являются опасными. Нормальные ребята, студенты первого курса, ранее не привлекались к уголовной и административной ответственности, не общественно опасные субъекты», — сказал адвокат.

Напомним, Соловьев был избит 21 декабря в Москве двумя молодыми людьми.

Он признался, что семья задержанного хочет загладить вину перед потерпевшим Соловьевым и примириться с ним, возместив весь понесенный ущерб, но у них нет контакта со стороной фигуриста.

Адвокат отреагировал на информацию об отказе представителей Соловьева пойти «на мировую».

«Контакта не было, мы обращались в дознание, чтобы получить контакт представителя и обсудить возможность возмещения ущерба и раскаяться», — сказал он.

Кораблев рассказал, что родители крайне тяжело восприняли информацию о задержании сына. Особо болезненно было это для матери, у Владислава два месяца назад было 18-летие, он занимался теннисом и хорошо учился в школе.

Соловьева представляет на суде его мать, она является адвокатом по профессии.