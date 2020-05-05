Избивший полицейского нарушитель самоизоляции перед этим напал с ножом на знакомого

Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, ударившего полицейского из-за проверки документов в Москве. Оказывается, перед встречей со стражем порядка тот нанес знакомому колото-резаные ранения.

Московские следователи выяснили, что мужчина напал на знакомого 30 апреля в квартире на Вешняковской улице.

«Указанный мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с ранее знакомым нанес ему несколько колото-резаных ранений. Потерпевший оказал активное сопротивление, смог убежать и вызвать скорую медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе СК.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Теперь мужчине вменяют еще и покушение на убийство. Его задержали, следователи намерены просить суд о заключении его под стражу.

Мужчина напал на полицейского в тот же день и на той же Вешняковской улице. Патрульный остановил его для проверки документов, но нарушитель начал вести себя агрессивно и ударил полицейского.