31 января 2024, 09:48
Избивший кондуктора трамвая дебошир из Челябинска стал фигурантом дела
Ura.ru: в Челябинске возбудили дело после избиения кондуктора трамвая
Неизвестный мужчина напал на кондуктора трамвая в Челябинске. Дебошир не хотел оплачивать проезд, вместо этого он провоцировал конфликт и распускал руки. Избив сотрудника, злоумышленник выскочил на остановке, сообщило Ura.ru.
По информации источника агентства, хулиган избил 42-летнего кондуктора 30 января, теперь против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Реклама
«Пока [дело возбудили] в отношении неустановленного лица», — уточнил собеседник Ura.ru.
В пресс-службе УМВД по Челябинску агентству заявили, что сотрудники отдела полиции «Курчатовский» проводят необходимый комплекс мероприятий по факту случившегося. К розыску нападавшего подключили наиболее опытных сотрудников.
«Происшествие поставлено на контроль руководством УМВД», — заключили в ведомстве.
Драки
Челябинск
Полиция
Реклама
Реклама