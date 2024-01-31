Криминал 31 января 2024, 09:48 Избивший кондуктора трамвая дебошир из Челябинска стал фигурантом дела Ura.ru: в Челябинске возбудили дело после избиения кондуктора трамвая РИА «Новости»

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Неизвестный мужчина напал на кондуктора трамвая в Челябинске. Дебошир не хотел оплачивать проезд, вместо этого он провоцировал конфликт и распускал руки. Избив сотрудника, злоумышленник выскочил на остановке, сообщило Ura.ru.

По информации источника агентства, хулиган избил 42-летнего кондуктора 30 января, теперь против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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«Пока [дело возбудили] в отношении неустановленного лица», — уточнил собеседник Ura.ru.

В пресс-службе УМВД по Челябинску агентству заявили, что сотрудники отдела полиции «Курчатовский» проводят необходимый комплекс мероприятий по факту случившегося. К розыску нападавшего подключили наиболее опытных сотрудников.

«Происшествие поставлено на контроль руководством УМВД», — заключили в ведомстве.