Избивший фигуриста Соловьева студент взят под стражу на 30 суток

Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения подозреваемому в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, отправив его под арест на один месяц, до 21 января 2022 года.

Защита молодого человека ходатайствовала о замене меры пресечения на домашний арест, но суд отказал.

Напомним, Соловьев вечером 21 декабря был избит двумя молодыми людьми около одного из заведений Москвы. В настоящее время он находится в больнице с диагнозом «умеренное субарахноидальное кровоизлияние вследствие черепно-мозговой травмы».

Ранее первый задержанный дал показания, что это его друг нанес первый удар Соловьеву. Он также принес свои извинения спортсмену за увечья. Оба молодых человека — студенты первого круга юридического факультета.

Полицией по факту драки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».