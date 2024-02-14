14 февраля 2024, 08:03
Избивших участника СВО школьников арестовали
Суд в Уссурийске арестовал девятиклассников, избивших участника СВО
Четырех девятиклассников в Уссурийске отправили под стражу. Их обвинили в избиении участника спецоперации и грабеже, сообщило СУ СКР по Приморскому краю.
«Всем несовершеннолетним фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-служба.
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Суд арестовал школьников на один месяц 15 суток. Уголовное дело возбудили по статье 161 УК России «Грабеж». По версии следствия, в конце января девятиклассники под предлогом несуществующей задолженности ворвались в квартиру потерпевшего, избили его и ограбили на семь тысяч рублей. Нападение снимали на телефон.
Отдельное уголовное дело возбудили из-за недоработки органов системы профилактики. Их обвинили по статье 293 УК России «Халатность».
Потерпевший рассказал «360» о нападении. По его словам, ребята отобрали телефон у его сына.
В Свердловской области учительница циркулем исколола руку второкласснику. Полиция начала проверку.
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Приморье
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Избиения
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