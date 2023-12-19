Криминал 19 декабря 2023, 03:50 Избивших участника СВО мужчин задержали в Петербурге МВД: в Петербурге задержали двух мужчин, избивших участника СВО за замечание РИА «Новости»

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Сотрудники петербургской полиции задержали двух мужчин, подозреваемый в избиении участника СВО за замечание о парковке на тротуаре. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.

Конфликт произошел вечером в понедельник, 18 декабря, в Биржевом переулке Василеостровского района Санкт-Петербурга. Там 40-летний участник специальной военной операции на Украине сделал замечание двум мужчинам, припарковавшим автомобиль Lexus на тротуаре. Словесная перепалка переросла в драку. Мужчины избили участника СВО и уехали, а он вызвал полицию.

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«В течение нескольких минут полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя, 31 и 33 лет. Оба доставлены в отдел полиции», — сообщили в ведомстве.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

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