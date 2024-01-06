Криминал 06 января 2024, 04:04 Избивших одноклассницу в Нижнем Тагиле школьников предложили изолировать URA.RU: полиция хочет изолировать школьников, избивших девочку в Нижнем Тагиле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Братьев-азербайджанцев, избивших одноклассницу-сироту в Нижнем Тагиле, могут поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на представителя главного управления МВД по свердловской области Валерия Горелых.

«Сотрудники полиции планируют выйти с предложением в судебные органы о помещении двух братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — сказал представитель полиции.

Реклама

По его словам, это произойдет после окончания разбирательств по уголовному и административном делам. Обычно несовершеннолетних преступников содержат в ЦВСНП до месяца. Но в исключительных случаях срок могут продлить на 15 суток.

Конфликт между школьниками произошел 29 декабря. Два пятиклассника 2011 и 2012 годов рождения напали на 11-летнюю одноклассницу возле школы № 56. Они били девочку ногами, в то время как их мать стояла рядом и снимала происходящее на телефон. Теперь она тоже может стать фигуранткой уголовного дела.

Пострадавшую девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Спустя несколько дней полиция завела уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».