06 января 2024, 04:04
Избивших одноклассницу в Нижнем Тагиле школьников предложили изолировать
URA.RU: полиция хочет изолировать школьников, избивших девочку в Нижнем Тагиле
Братьев-азербайджанцев, избивших одноклассницу-сироту в Нижнем Тагиле, могут поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на представителя главного управления МВД по свердловской области Валерия Горелых.
«Сотрудники полиции планируют выйти с предложением в судебные органы о помещении двух братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — сказал представитель полиции.
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По его словам, это произойдет после окончания разбирательств по уголовному и административном делам. Обычно несовершеннолетних преступников содержат в ЦВСНП до месяца. Но в исключительных случаях срок могут продлить на 15 суток.
Конфликт между школьниками произошел 29 декабря. Два пятиклассника 2011 и 2012 годов рождения напали на 11-летнюю одноклассницу возле школы № 56. Они били девочку ногами, в то время как их мать стояла рядом и снимала происходящее на телефон. Теперь она тоже может стать фигуранткой уголовного дела.
Пострадавшую девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Спустя несколько дней полиция завела уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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