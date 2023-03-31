Криминал 31 марта 2023, 17:08 Избивших мужчину в метро Москвы подростков задержали СК Москвы сообщил возбуждении дела против избивших мужчину трех подростков РИА «Новости»

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Напавшие на мужчину в переходе московского метро три подростка стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Юношей 2004, 2006 и 2007 годов рождения задержали и доставили на допрос. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным следствия, вооруженные телескопическими дубинками трое молодых людей в минувший понедельник, 27 марта, без какой-либо причины напали на мужчину 1985 года рождения и сильно избили. Пострадавшего забрали в больницу медики, где он продолжает проходить лечение.

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Правоохранители установили личности юношей и доставили их в подразделение столичного главка для следственных действий.

В ближайшее время сотрудники ведомства намерены подать ходатайство в суд об избрании для фигурантов меры пресечения. Также криминалисты проверяют причастность молодых людей к аналогичным преступлениям.