31 марта 2023, 17:08
Избивших мужчину в метро Москвы подростков задержали
СК Москвы сообщил возбуждении дела против избивших мужчину трех подростков
Напавшие на мужчину в переходе московского метро три подростка стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Юношей 2004, 2006 и 2007 годов рождения задержали и доставили на допрос. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.
По данным следствия, вооруженные телескопическими дубинками трое молодых людей в минувший понедельник, 27 марта, без какой-либо причины напали на мужчину 1985 года рождения и сильно избили. Пострадавшего забрали в больницу медики, где он продолжает проходить лечение.
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Правоохранители установили личности юношей и доставили их в подразделение столичного главка для следственных действий.
В ближайшее время сотрудники ведомства намерены подать ходатайство в суд об избрании для фигурантов меры пресечения. Также криминалисты проверяют причастность молодых людей к аналогичным преступлениям.
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